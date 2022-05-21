Netflix’te yayınlanan Erşan Kuneri dizisindeki rolüyle kendinden çok söz ettiren Zafer Algöz, Disney Plus’ın iddialı dizisinde rol alacak. Fatih Aksoy’un patronu olduğu Medyapım’ın da platforma iki dizi birden hazırladığı ortaya çıktı. Bu projelerden biri “Ru”, diğeri ise “Numen”…

Meryem Uzerli ‘Ru’ dizisinde başrol oynayacak. Dizide hayallerinin peşinden gidip Urla’da RU adlı restoranı açan Reyan rolüne hayat verecek olan Uzerli’ye ‘Uzer’ karakteriyle Mert Yazıcıoğlu’nun eşlik etmesi gündem olmuştu. Ancak çekimler gecikince Yazıcıoğlu başka işlerinin zamanlamasıyla işleri çakıştığı için projeden ayrılmak zorunda kaldı. Şimdi karakter için yeni oyuncu arayışları devam ediyor.

Zafer Algöz de, dizide Tümsek karakterini canlandıracak.