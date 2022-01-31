Oyuncu Zafer Algöz yaşamı ile ilgili çarpıcı açıklama yaptı. Mahalle kültürü ile büyüdüğünü söyleyen Algöz, “Cem Yılmaz’ın en sinir olduğum şeyi aşırı mükemmeliyetçiliği” dedi.

Usta oyuncu Zafer Algöz İbrahim Selim’in YouTube’de ‘İbrahim Selim İle Bu Gece’ yaptığı programda konuştu. Algöz, “Size yapılan en kötü oyun şakası neydi?” sorusuna “Bana kimse oyun şakası yapamaz, pişman ederim. Çünkü bizde oyun şakalarını ben yaparım ve benim yaptığım şakaları geçebilen biri daha olmadı.” sözleriyle cevapladı.

“Hayat sokaktadır”

Ünlü oyuncu, “Mahalle kültürü ile mi büyüdün?” sorusunu şöyle yanıtladı; “Hayat sokaktadır esasen. Hayattan ve sokaktan beslenmezsen olmaz. Benim de çocukluk, gençlik ve olgunluk dönemim hep mahalle kültürü ile geçti. Tabi bizim dönemimizdeki mahalle kültürü ile şimdiki arasında büyük fark var. Bizim mahallede mesela kimin kim olduğunu, ne yaptığını yani her şeyini bilirdin. Şimdi öyle değil, insanlar senelerce aynı binada alt katında, üst katında kimin oturduğunu bilmeden yaşıyor.”

“Beşiktaş’ı annem şampiyon yaptı”

Fanatik Beşiktaş taraftarı olan Algöz, “Maç totemim var. Beşiktaş maçlarından önce annemi (Güner Algöz) ararım. Bildiği bütün duaları okur. Geçen yıl Beşiktaş’ı annem şampiyon yaptı. Hakan Altun ve Sergen Yalçın’ın anneleri de çok dua etti” dedi.

“Cem Yılmaz aşırı mükemmeliyetçi”

İşte Algöz’ün açıklamalarından öne çıkan diğer kısımlar:

– Sette, sahnede bana şaka yapamazlar çünkü pişman ederim.

– Cem Yılmaz’ın sinir olduğum huyu; aşırı mükemmeliyetçiliği. Tahmin etmediğin bir şeye kızar.