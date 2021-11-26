Kasım ayının son “kara” cuması: Black Friday. Sayısız şirketin abartılı satışlar ve anlaşmalar bütünü. Peki neden Z kuşağına hitap etmiyor?

Black Friday’in hızlı tüketiciliği ve ticarileştirilmiş alışveriş uygulamaları 1950’lerden bu yana yaygın olmasına rağmen, şimdilerde Z kuşağı için korkutucu bir senaryoya dönüşüyor.

Çevresel kaygılarla birlikte “Black Friday”, yani “Kara Cuma”, birçok Z kuşağının reddetmeye başladığı bir fikir olarak karşımıza çıkıyor. Tüketim çılgınlığının, toprak ve kaynakların kötüye kullanılmasına, kirliliğin ve atıkların zengin ülkelerden daha fakir ülkelere taşınmasına ve sosyoekonomik eşitsizliklerin körüklenmesine yol açması dahil olmak üzere birçok olumsuz etki barındıran güncel moda piyasası, ekstra tetikleyici bu günde yeni neslin dikkatini oldukça olumsuz noktalarda topluyor.

Z kuşağının büyük bir kısmı sosyal meselelere derinden önem verdiğinden, bu problemlerin farkında ve onlara katkıda bulunmak istemiyorlar.

Sonuç olarak; hızlı tüketimin çevreyi nasıl etkilediğinin ve beraberindeki tüketim sorunlarının farkında olmak tüketiciler olarak, Z kuşağından daha kapsamlıca, bizim sorumluluğumuzda. Çünkü başka bir gezegen yok!