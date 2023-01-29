Sıkı bir çene hattına sahip insanlar kendilerini mükemmel hissedebilirler, ancak oradaki en iyi yüz masajları, günün stresini yatıştırmaktan çok daha fazlasını yapacaktır. Lenfatik drenaja yardımcı olmaktan cildinizin bir serumu emme yeteneğini artırmaya kadar taş, rulo veya teknoloji destekli yüz masajı araçları almak için pek çok neden vardır.

Her cilt tipi bir yüz masaj aleti kullanabilirken, hangisine yatırım yapacağınıza karar vermekte zorlanabilirsiniz Bunun için bugün seçenekleri biraz fazlalaştırdık. Temel yeşim silindirden yeni, teknoloji odaklı bakımlara kadar daha parlak bir cilt ve daha keskin elmacık kemikleri vaat eden araçlar.

Londra CRYOpress Buz Yüz Masajı

Bu akıllı mekanizma, kan akışını artırmak ve kızarıklığı hızla yatıştırmak için kriyoterapinin gücünden yararlanır. Büyük, çukurlu silindir, ciddi bir cilt egzersizi için lenfatik sistemi yoğun bir şekilde uyandırarak -8 derecelik çarpıcı bir soğukluk sağlar.

Doğal Yeşim Yüz Rulosu



Saf yeşil yeşimden hazırlanmış silindir, yüz masajına mükemmel bir giriş yoludur. Yuvarlatılmış taş uçlar, yüzünüzün daha küçük hatlarında rahat hissetmeniz için tasarlanırken, buzdolabından yeni çıkmış taş anında soğuyacak ve şişecektir. Dolaşımı artırmak ve alttaki sıvıyı kaydırmak için favori bir serum üzerinde yukarı ve dışarı doğru yuvarlayın.

Oils of Life Canlandırıcı Yüz Rulosu

Yalnızca günün stresinden kurtulmak istiyorsanız, The Body Shop’un bu uygun fiyatlı seçeneği mükemmel bir seçimdir. Sıkı bir çene hattı boyunca çalıştırıldığında iki metal top sağlayacaktır.

BEAR Microcurrent Yüz Tonlama Cihazı

Bear, Foreo’nun cilt sıkılaştırıcı tedaviyi basit ve yorucu olmayan bir başarı haline getirmek için tasarlanmış ilk mikro akım cihazıdır. Markanın son derece kullanıcı dostu teknolojisine sahip olan bu alet, telefonunuza indireceğiniz uygulamasıyla bağlanır ve ardından kapsamlı masaj hareketleriyle size rehberlik eder. 5 farklı yoğunlukla sizi başlangıç ​​seviyesindeki tedavilerden daha gelişmiş bir şeye götürecek olan bir tanesidir.

Altın Kaplama Masaj Aleti

Teresa Tarmey’in evde kullanılan aletleri, neredeyse övülen yüz bakımları kadar rağbet görüyor. Birleşik Krallık’ta üretilen bu masaj aleti, 24 karat altınla kaplanmıştır ve optimum ürün penetrasyonu sağlamak için titreşir (bir serum üzerinde kullanın). Düzenli kullanımda lenf sistemini güçlendirir, vücudun toksinleri ve atıkları atmasına yardım eder.

Kristal Kontur Gua Sha – Mavi Sodalit

Odacité’nin mavi sodalit masaj aleti, güzel görünümünden daha fazlasına sahip. Bu mükemmel pürüzsüzlükteki alet, ciddi bir gua-sha masajı için özel olarak şekillendirilmiştir: düzleştirmek ve şişirmek için geniş kenarları ve keskin bir çene hattı şekillendirmek için çift uçlu ucu kullanın.

Titreşimli Gül Kuvars Yüz Şekillendirici Rulo

Gelenekselin aksine daha farklı bir kesim olan bu gelişmiş değnek, cildi anında kaldırmak ve tonlamak için dakikada 6000’in üzerinde sonik titreşimler yayıyor.