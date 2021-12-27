Sıkı bir çene hattında insanlar kendilerini mükemmel hissedebilirler, ancak oradaki en iyi yüz masajları, günün stresini yatıştırmaktan çok daha fazlasını yapacaktır. Lenfatik drenaja yardımcı olmaktan cildinizin bir serumu emme yeteneğini artırmaya kadar , taş, rulo veya teknoloji destekli bir cihazı düşünmek için pek çok neden vardır.

Her cilt tipi bir yüz masaj aleti kullanabilirken, hangisine yatırım yapacağınıza karar vermek zor olabilir bunun için bugün seçenekleri fazlalaştırdık. Temel yeşim silindirden yeni, teknoloji odaklı bakımlara kadar daha parlak bir cilt ve daha keskin elmacık kemikleri vaat eden araçlar.

Londra CRYOpress Buz Yüz Masajı

Bu akıllı mekanizma, kan akışını artırmak ve kızarıklığı hızla yatıştırmak için kriyoterapinin gücünden yararlanır. Büyük, çukurlu silindir, ciddi bir cilt egzersizi için lenfatik sistemi yoğun bir şekilde uyandırarak -8 derecelik çarpıcı bir soğukluğu korur.

Doğal Yeşim Yüz Rulosu



Saf yeşil yeşimden hazırlanmış silindiri, yüz masajına mükemmel bir giriş yoludur. Yuvarlatılmış taş uçlar, yüzünüzün daha küçük hatlarında rahat hissetmeniz için tasarlanırken, buzdolabından yeni çıkmış taş anında soğuyacak ve şişecektir. Dolaşımı artırmak ve alttaki sıvıyı kaydırmak için favori bir serum üzerinde yukarı ve dışarı doğru yuvarlayın.

Oils of Life Canlandırıcı Yüz Rulosu

Sadece günün stresinden kurtulmak istiyorsanız, The Body Shop’un bu uygun fiyatlı seçeneği mükemmel bir seçimdir. Sıkı bir çene hattı boyunca çalıştırıldığında iki soğutma metal top cennettir.

BEAR Microcurrent Yüz Tonlama Cihazı

Bear, Foreo’nun cilt sıkılaştırıcı tedaviyi zahmetsiz bir başarı haline getirmek için tasarlanmış ilk mikro akım cihazıdır. Markanın son derece kullanıcı dostu teknolojisine sahip olan bu cihaz, telefonunuzdaki Foreo uygulamasına bağlanır ve ardından kapsamlı masaj hareketlerinde size rehberlik eder. 5 yoğunlukla, sizi başlangıç ​​seviyesindeki tedavilerden daha gelişmiş bir şeye götürecek olan bir tanesidir.

Altın Kaplama Masaj Aleti

Teresa Tarmey’in evde kullandığı aletler, neredeyse övülen yüz bakımları kadar rağbet görüyor. Birleşik Krallık’ta üretilen bu masaj aleti 24 kt altınla kaplanmıştır ve optimum ürün penetrasyonu sağlamak için titreşir (bir serum üzerinde kullanın), lenf sistemini güçlendirir, vücudun toksinleri atmasına ve atıkları atmasına yardımcı olur.

Kristal Kontur Gua Sha – Mavi Sodalit

Güzel bir şey olabilir, ancak Odacité’nin mavi sodalit masaj aleti, sadece güzel görünümünden daha fazlasına imreniyor. Bu mükemmel pürüzsüzlükteki alet, ciddi bir gua-sha masajı için şekillendirilmiştir: düzleştirmek ve şişirmek için geniş uzunlukları ve daha keskin bir çene hattı şekillendirmek için çift uçlu ucu kullanın.

Titreşimli Gül Kuvars Yüz Şekillendirici Rulo

Geleneksel tasarımların üzerinde bir kesim olan bu gelişmiş değnek, cildi anında kaldırmak ve tonlamak için dakikada 6000’in üzerinde sonik titreşimler kullanır.