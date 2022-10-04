Yüzüklerin Efendisi, sinema dünyasının baş yapıtları listesindeki yerini korurken evrenin Orta Dünya’daki İkinci Çağını anlatan Güç Yüzükleri (Rings of Power) dizisi ilk sezonuyla izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Tüm zamanların en büyük bütçeli dizisi niteliğindeki yapım Amazon Prime çatısı altında ikinci sezonuna hazırlanıyor.

İlk sezonu aynı Yüzüklerin Efendisi gibi Yeni Zelanda’da çekilen Güç Yüzükleri, ana vatanından ayrılıyor. The Hollywood Reporter’a göre ekonomik nedenlerle ülke değiştiren dizi, ikinci sezon çekimlerine 7 Ekim 2022 tarihinde Birleşik Krallık’ta başlayacak. Bu bilgiyle beraber Amazon’un bünyesinde bulunan Bray Studios’un Londra’da kurduğu bir merkezin birçok diziye hizmet vereceği biliniyor. Öte yandan Güç Yüzükleri’nin 1.25 milyar dakikalık izlenme oranı sayesinde harcadığı büyük bütçeyi katlayarak yerine koymuş olması ülke değişikliği konusunda tartışma yaşanmasına neden oluyor.

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