Uzun süredir birliktelik yaşayan Ebru Şahin ve Cedi Osman çifti İlişkilerine 2020 yazında Alaçatı da başlamış. Cedi Osman ve Ebru Şahin çifti Cedi Osman’ın Kapadokya’ da Ebru Şahine evlilik teklif etmesi ile dünya evine girmek için ilk adımı atmıştı.

Uzun süredir birlikte olan, aşklarını her fırsatta dile getiren Cedi Osman ve Ebru Şahin, dünyaevine girmek için ilk adımı attı. Düğün için kolları sıvayan çift, haziranda NBA sezonunun bitmesinin ardından nikâh masasına oturmayı planlıyor.

Yazın dünya evine girmeyi planlayan çift yüzükleri taktı. Nişan için Cedi Osman, Ebru Şahin’i Tekirdağ’da oturan ailesinden istemeye gitti. Çift, Nişan yüzüklerini aile arasındaki sade bir tören ile taktı.

‘Dün biraz olaylı geçti’

Ebru Şahin, güzel haberi Instagram hesabında ‘Dün biraz olaylı geçti’ notuyla paylaştığı fotoğraflarla yayınladı.