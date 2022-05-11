Birçok başarılı işte yer alarak başarısını kanıtlamış olan ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir alıveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Güzel oyuncu bir iç giyim markasının reklam yüzü olmuş kamera karşısına iç çamaşırı yerine gömlek ile geçen Pamuk, yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Muhabirlerin bu konudaki “Son dönemde birçok sanatçının kıyafeti tartışılıyor, ondan dolayı mı çekindiniz?” sorusu karşısında “Konsept o şekildeydi. Marka nasıl bir konsept sunuyorsa o şekilde reklam çekiyoruz” cevabını verdi.