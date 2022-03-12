Son zamanların en popüler güzellik sırlarından birisi yüz yogası, günümüzde birçok kişi tarafından uygulanıyor. Doğal bir yüz germe yöntemi olarak adlandırabileceğimiz yüz yogası, yüz kaslarını sıkılaştıran ve kırışıkları azaltırken, düzenli yapıldığında kişilerin daha genç görünmesini sağlıyor.

Angelina Jolie, Kate Hudson, Monica Bellucci, Victoria Beckham, Jennifer Aniston gibi dünya isimlerinin uyguladığı yüz yogası, Türkiye’de de Defne Samyeli ve Demet Özdemir gibi ünlü isimler uyguluyor tarafından uygulanıyor.

Dudak, boyun, alın ve yanak gibi farklı bölgelerdeki kas gruplarına odaklanılarak yapılan ve bu kasları çalıştıran yüz yogası, cildi rahatlatırken, kasların çalışmasıyla birlikte kan dolaşımını da hızlandırıyor. Yüz yogasının en faydalı özelliklerinden birisi ise yaşlanmanın sonuçlarından birisi olan kolajeni artırması. Kan dolaşımını hızlandıran yüz yogasıyla vücuttaki kolajen üretimi artıyor. Artan kolajen, sıkı bir cilt görünümü sağlayarak daha genç bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor.

Yüz yogasının faydaları şu şekilde sıralanabilir:

-Kırışıklıklarınızı ve ince çizgilerinizi düzeltir.

-Koyu göz halkalarını ve torbalarını siler.

-Şişliği azaltır.

-Cildi kirlerden arındırır, sivilce ve lekeleri yok eder.

-Yüzdeki gerilimi azaltır.

-Yüzdeki sarkmaları toparlar.

-Baş ağrılarıyla savaşmaya yardımcı olur.

-Stresi azaltır ve enerji seviyenizi yükseltir.

-Daha iyi uyumanıza yardımcı olur.

-Odaklanmayı ve hafızayı geliştirir.

Günde sadece 10 dakika yapacağınız yüz yogasıyla daha sıkı, sağlıklı ve güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.