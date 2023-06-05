Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Yeniköy’deki bir mekanın önünde görüntülendi. Sahne almak için geldiğini belirten Güney, “2 haftadır buradayım arkadaşlar. Şimdi yurt dışı konserlerim de başlıyor. Paris, Yunanistan ve Almanya var. İstanbul artık benim için iş yapıp döneyim durumunda ya. İzmir bambaşka, çok güzel bir yer” şeklinde konuştu.

NASA’ya yaptığı göndermeler ve uzay bilimine olan merakı ile bilinen 39 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan UFO görüntüleri hakkında da şunları söyledi:

“Ne oldu şimdi? Manyak bunlar ya. Geçen sene söyledim zaten, şubat ayından itibaren başlayacaklarını ve dünyaya geleceklerini ben söyledim. Yavaş yavaş varlığına inanıcağız. Gerçekleri değil bunlar bir de sahteleri gönderip duruyorlar buraya. 2024 ve 2025 yıllarında çok acayip şeyler yaşayacağız. 2030’dan sonra uzaylılar ile ilgili çok acayip şeyler yaşayacağız. Sahte bir savaş bile olacak bence. Olaylar yaşanınca tekrar konuşalım. Size kolay gelsin.”