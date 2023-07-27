Yusuf Güney, önceki gün Baltalimanı Portaxe’de gerçekleşen Fashion and Music Show’a katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Pandemi sürecinden başlayarak yaklaşık üç yıl sahnelerde yoktum. Sahnelere ara vermemin sebepleri vardı. 15 yıldır sektördeyim, bazen dinlenmen gerekiyor. Dönemsel bıkkınlığım oldu, şimdi tekrar sahnelerde olacağım. Şarkılarımla bomba gibi dönüyorum” dedi.

Senaryo yazmaya başladığını belirten Güney, “Yakın zamanda bir komedi filmim olacak, ben de oyuncu olarak kadroda yer alacağım. Senaryo yazmaya başladım, içinde polisiye ve astral seyahatlerin olduğu güzel bir hikaye oluyor” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz aylarda çokça konuşulan astral seyahat hakkındaki sözlerinin hatırlatılamsı üzerine 39 yaşındaki şarkıcı, “Ben alim ya da derviş değilim. Bu durum ruhsal bir deneyim ve ispatlayamazsın. Dalgaya alınacak bir durum değil. Eleştirilerin yanında destek ve tebrikler de oldu. 2023 yılında neler olduğunu gördünüz, bunlar daha başlangıç. İnsanlarla bu durumumu paylaşmak istedim ama erken davranmışım, onu anlamış bulundum” cevabını verdi.