Ekranların en uzun soluklu dizilerinden ‘Arka Sokaklar’da 15 yıl boyunca rol alan ünlü oyuncu Yüsra Geyik, verdiği bir röportajda samimi itiraflarda bulundu. ‘Arka Sokaklar’ın efsane karakteri ‘Hüsnü Çoban’ın kızı ‘Zeliş’e hayat veren Yüsra Geyik, 15 yıl boyunca dizide rol almış ve 20221 yılında yapıma veda etmişti. Yüsra Geyik 15 yıl boyunca rol aldığı Arka Sokaklar dizisinden neden ayrıldığını ise ilk kez açıkladı. Genç isim ekipten biriyle arasının açıldığını dile getirdi.

“Arka Sokaklar’da çok sevdiğim biriyle aram açıldı”

Yüsra Geyik, Hürriyet’ten Hakan Gence’ye verdiği röportajda ayrılığa dair şunları söyledi: “İyi ki oynamışım, çünkü bu çok az insana nasip olur. Bütün genç kızlığım orada geçti. Geç keşfimin bir sebebi de bu olabilir. Ekipteki herkes çocukluğunu biliyor, sen de onların bildiği gibi kalmak marifetmiş gibi davranıyorsun aslında.

‘Arka Sokaklar’da çok sevdiğim biriyle aram açıldı, ‘Bu şekilde, bu duyguyla oynamak istemiyorum’ dedim ve ayrılma kararı aldım. Satürn döngümde karar verdim. Aynı dönemde menajerimden de ayrıldım. Ardından da uzun süredir birlikte olduğum erkek arkadaşımla ilişkim bitti. Hayatımda birçok şeyin peş peşe bitmesiyle büyük bir defter kapanmış oldu.”