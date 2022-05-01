Son zamanlarda adı Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle aşka karışan güzel oyuncu Yüsra Geyik, muhabirlerin aşk hayatıyla ilgili sorduğu soruya “Hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet” şeklinde yanıt verdi.

Konuşmasına devam eden Geyik, “Şarkıcı Hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi, ‘Sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam’ demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım” şeklindeki açıklamasıyla Hadise’ye gönderme yaptı.