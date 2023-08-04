Sinem Ünsal ile Yüsra Geyik, katıldıkları bir davette yeni ilişkileri ile ilgili soruları yanıtladı. İlk olarak Geyik, “Evet, hayatımda birisi var ama bilindiğini bilmiyordum. Bundan haberim yoktu. Daha fazla bir bilgi vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ünsal ise kısa süre önce ilişkiye başladığı Berk Cankat ile hakkında şu yorumda bulundu:

“Birbirimize değer veriyoruz. Tatlı tatlı bir ilişkiye başladık. Berk bana çok iyi geliyor. Ben de ona iyi geliyorum ki birlikteyiz. Eskiden tanışıyorduk. Daha çok vakit geçirdikçe ilişkiye başladık.”