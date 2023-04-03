Uzun yıllar Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat veren, fenomen yapımdan ayrıldıktan sonra Camdaki Kız dizinde rol alan güzel oyuncu Yüsra Geyik, şimdilerde Aile dizisinde Yağmur karekteriyle izleyiciyle buluşuyor.

Yüsra Geyik, sadece rol aldığı diziler ve hayat verdiği karakterle değil, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla da adından sıkça söz ettiriyor.

Yüsra Geyik, son olarak transparan elbisesili paylaşımıyla, Instagram’ı adeta salladı… Çocukluğundan beri ekranda olan oyuncu transparan detaylı elbisesiyle verdiği poza “Bazısı içinde yaşar, bazısı kucağında taşır dünyasını” notuyla paylaştı.

Geyik’in cesur tarzına “Bu ne hal böyle biz seni Hüsnü başkomiserin kız Zeliş olarak sevdik”, “Çok güzelsin”, “Her zaman karizmatiksin” yorumları yağdı.