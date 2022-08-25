“Arka Sokaklar” dizisiyle adından söz ettiren ve son dönemde iddialı pozlarıyla dikkat çeken Yüsra Geyik, scooter kazası yaptı. “Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm” diyen güzel oyuncunun ,ayağındaki yaralar da dikkatlerden kaçmadı.

Yüsra Geyik, talihsiz bir kaza geçirdi. Önceki gün Bebek’te objektiflere yakalanan Yüsra Geyik’in dizinin sargılı olduğu görüldü. “Yokuş aşağı scooter sürerken düştüm. Scooter bir yana, ben bir yana gidince dizlerim parçalandı” diyen Yüsra Geyik ölümden döndüğünü de söyledi.

Habertürk’ten Ferit Tuğluk’un haberine göre; Yüsra Geyik boks eğitimi aldığını ifade etti. Arka Sokaklar dizisiyle şöhreti yakalayan Yüsra Geyik, “Ne zaman spora yazılsam başıma mutlaka bir şey geliyor. Şimdi de başıma bu geldi ama iyileşir iyileşmez tekrardan döneceğim” şeklinde konuştu.

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