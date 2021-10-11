Müzik Piyasasında En İyi Uygulama Spotify, Apple Music, Tidal mi?

Günümüzde müzik sektörünün gördüğü en büyük devrim yayın platformları sayılıyor. Spotify, Apple Music, Tidal, SoundCloud, Deezer gibi platformlara her gün bir yenisi eklenirken, bu platformlar da diğerlerinden ayrılmak için yenilikler sunmaya devam ediyor. Geçen ay gelen haberler ise bu yenilikler hakkında fikir veriyor.

Müzik yayın platformları standarttan uzaklaşarak bizlere daha iyi ses kalitesi sunmak için yarış halinde. Bu yüksek kalite ses faktörünü ilk uygulayanlardan biri Jay-Z’nin kurucusu ve yöneticilerinden olduğu Tidal. Bu platform yüksek abonelik ücretiyle eleştirilerin odağındaydı, ancak gerçek anlamda yüksek kaliteyi sunduğu konusunda da iddialıydı. Sizler için hangi platformların hangi bant aralığında, ne ölçüde kalite sunduğunu incelemek istedik.

Tidal

Tidal, dünyanın ilk yüksek çözünürlüklü müzik yayın platformu unvanıyla lanse ediliyor. Standart, Hi-fi ve Master olmak üzere üç kalitede müzik keyfi sunuyor. Standart paket data dostu ama 320 Kbps, Hi-fi ise Kayıpsız (Lossless) 1411 Kbps sunmakta. Paketlerin en kusursuzu olan Master paket ise yüksek çözünürlük 2304-9216 Kbps özelliklerinde geliyor. Standart ve Hi-fi paketi arasındaki farkı destekleyen cihazınız yoksa anlamanız zor, ancak Master’daki ayrıntılara baya şaşıracaksınız.

Spotify

Ülkemizde de abone sayısıyla rekor kırmış olan Spotify, geçtiğimiz şubat ayında Spotify Hi-fi’ı duyurdu. Bu yıl içinde seçili ülkelerdeki Premium abonelerin kullanımına açılacak Spotify Hi-fi, CD kalitesinde ses sunacağını ve kütüphanesini bu kaliteye adapte edeceğini açıkladı. Halihazırda 320 Kbps kalitesinde hizmet veren Spotify, Lossless format hakkında daha detaylı bilgi vereceğini de ekledi.

Apple Music

Dünyanın en popüler müzik yayın platformu olan Apple Music, sunduğu 256 Kbps ile uzun süredir eleştiriliyordu. Kayıpsız ses formatına yakın kaliteyi uygun donanım olmadığı sürece anlamadığımız için sorun yok haliyle. Ancak mayıs ayının son haftasında resmi olarak yapılan açıklama, platforma abone olanlardan ekstra bir ücret alınmadan yüksek kalite müzik keyfinin yaklaştığının sinyallerini vermişti. Teknoloji devinin AirPods Pro kulaklıkları ile tanıttığı Uzamsal Ses teknolojisi Apple Music dünyasına dahil oldu. Dolby Atmos destekli Uzamsal Ses teknolojisine ek olarak yeni bir ses formatı da hayatımıza girmiş oluyor böylece, Lossless Ses. Bu format ise 44.1 kHz’de 16 bit, 48 kHz’de 24 bit’e kadar olan sesleri tüm Apple aygıtlarında destekliyor. Ayrıca Lossless olarak 192 kHz’te 24 bit’e kadar ulaşan bir kalite bizleri bekliyor.

Yazı Yunus Başaran