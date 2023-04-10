Sıcak bir gün. Sıkıcı geçen kış aylarının ardından havanın bu kadar güzel olması enerjimizi yükseltiyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yola koyuluyoruz. İstanbul bu kez farklı geliyor gözüme. Boğazın masmavi rengi, martıların özgür ruhu, bir yere yetişmeye çalışan vapurlar… Yazın gelişini fark etmek çok iyi hissettiriyor. Beykoz’a çeviriyoruz rotamızı. Doğanın içinde, huzur veren bir ambiyansa doğru yola koyuluyoruz. Tam bir ALL kadını olan Deniz ile nasıl bir enerji yakalayacağımızı merak ediyorum. Varış noktasına geldiğimizde ekibin son hazırlıkları, güzel bir çekim olacağının sinyalini veriyor. Ve tamamlanıyoruz yuvarlak bir kahvaltı masası etrafında. Heyecanlı olduğundan bahsediyor Deniz: ‘’ALL her zaman benim için çok özel bir dergi’’ cümlelerini duyduğumda aradığım motivasyona da ulaşmış oluyorum.

Teşkilat dizisiyle oyunculuğunun farklı köşelerini keşfediyoruz. Tiyatro ile beslediği kariyerini her geçen gün daha da parlatıyor. Hem oyunculuğu hem de duruşu ile farklı bir aura yaratıyor. Özgün bir isim Deniz Baysal. Farkındalık çizgilerini çoktan çekmiş durumda. Evlilik hayatı, sosyal medya kullanımı, insanlara karşı yaklaşımı: Hepsi bir bütünün parçası aslında. Biz de bu parçaları bir araya getirmek için ılık rüzgarın etkisine kapılarak keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz.

Yaşam, aslında güçlü bağlarla anlamlanan bir kavram. Çocukluğun, büyüdüğün ortam, okuduğun herhangi bir kitap… Geçmiş ve an arasındaki bağlarını nasıl tanımlarsın?

Geçmişe sadece öğretileri için bağlıyım. Daha çok anda olmaya ve ileriye bakmaya çalışırım. Bugünkü Deniz’i şekillendirdiği için geçmişe minnettarım ama yine de önüme bakmayı tercih ederim.

Sahne ışığının üzerine düştüğü ilk andan itibaren tesadüf olmayan kariyerini sürdürmeyi sağlayan duruşunu nasıl tarif edersin?

İnatçılığım diyebilirim. Kendime karşı biraz acımasızımdır. Zorlamadan bırakmam. İstediğim noktaya kadar mücadele etmeyi sürdürürüm. Bu mesleğe kendimi o kadar ait hissettim ki… O yüzden hiç vazgeçmedim.

Başlangıç noktan İzmir’de şekilleniyor. Doğduğumuz yerin kaderimizi de şekillendirdiğini varsayarsak hayatında İzmir’in önemli bir yere sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?

Evet, söyleyebiliriz. İzmir’in yeri bende tabii ki başka. Çocukluğum, ailem, arkadaşlarım, anılarımın çoğu İzmir’de gerçekleşti. Ordayken zaman daha yavaş akıyor gibi geliyor bana mesela. Zaman yavaş akarken de yaşadıklarımız daha dolu dolu geçiyor, daha anlamlı hissettiriyor.

Küçük yaşlarda kurulan çoğu hedefleri gerçekleştirmiş görünüyorsun. Eğitimin, kariyerin ve evliliğin. Hedeflerini gerçekleştirmeye başladıktan sonra tahmin etmediğin gibi gelişen durumlar oldu mu?

Mutlaka olmuştur. Yaptığım işin sürekliliği olmaması, kendimi göstermeye, kanıtlamaya çalışırken girdiğim görüşmelerden olumsuz sonuçlarla çıkmak beni bir dönem çok yordu. Üstüne annemin sağlık sorunları çıkınca, ailece bir mücadele içinde bulduk kendimizi. Ama zaten o tahmin etmediğimiz durumlarda verilen çaba bizleri şekillendiriyor bence. Yaşadığımız her şey yeni bir anlam kazandırıyor.

Röportajın devamı ALL Nisan 2023 sayısında…

Röportaj Salih Devrim

Fotoğraf Burak Elmalı

Moda Editörü Sıla Ceren Özyurt

Saç Tolga Oğuzhan

Makyaj Serhat Şen

Video Çağla Polat

Fotoğraf Asistanları Bedirhan Topçu, Talha Elmas

Moda Editör Asistanları İrem Akadam, Ceren Kara, Dilara Sayar

Mekanlar Rita Çiftlik, Karayel At Çiftliği