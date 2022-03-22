Her gün milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen Youtube Türkiye’nin müzik kategorisinde en fazla izlenen video kliplerinde zirve rapçilerin oldu.

1– UZI- ARASAN DA

Sevilen rapçi Uzi, 18 Mart’ta yayınlanan ‘Arasan da’ isimli şarkısıyla kısa zamanda 3.467 milyon tıklanarak zirveye oturdu.

2– CANBAY & WOLKER- LEYLİM YAR

Canbay ve Wolker mahlaslı rapçilerin 11 Mart’ta yayınlanan ‘Leylim Yar’, isimli şarkısı ise 5. 684 milyon tıklanarak zirveye en yakın video klip oldu.

3-KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT- ES DELİ DELİ

Son olarak Ebru Yaşar ile seslendirdikleri ‘İçime Ata Ata’ isimli şarkıyla gündeme gelen Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut’un 4 Mart’ta yayınladıkları yeni şarkıları ‘Es Deli Deli’ 15.685 milyon dinlenerek Youtube Trendler’de 3. sıraya yerleşti.

4- STRAY KIDS- MANIAC

Güney Koreli erkek müzik grubu olan ‘Stray Kids’ 18 Mart’ta yayınlanan yeni şarkıları ‘MANIAC’ ile 37.414 milyon izlenerek Trendlerde 4. sırada yer aldı.

5-MUSTAFA CECELİ

Şarkıları dillere pelesenk olan ünlü popçu Mustafa Ceceli ise, 18 Mart’ta yayınladığı ‘Gerçekten Zor’ isimli şarkıyla 1.881 milyon izlenerek Trendlerde 5. olarak yer aldı.