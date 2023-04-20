Beslenme hataları hayatımızı etkileyen bir alışkanlık haline gelebiliyor.. Sizi yoracak hiçbir şey yapmamış olmanıza rağmen bütün gün yorgun hissediyorsanız bunun ana nedeni beslenme şekliniz olabilir. Gündelik hayatınızda devamlı yorgun hissediyorsanız ve bunun nedeni kronik bir hastalık değil ise nedenini yapılan beslenme hatalarında arayabilirsiniz.

Sıvıların yetersiz tüketimi

Günlük kaybedilen sıvının geri alımı için yeterli sıvı tüketimi oldukça önemlidir. Vücudun ihtiyacı olan sıvı alımı sağlanmazsa, vücut susuz kalır ve bu da yorgunluğa neden olur. Gün içinde kahve-çay tüketimi hızlı idrara çıkışa neden olduğu için vücudun daha da susuz kalmasına neden olur. Bu yorgunluğu önlemek için günlük kilogram başına en az 30-35 ml su içilmesi gerektiği söyleniyor.

Fazla kafein tüketimi

Kafein uyanık kalmayı sağlasa da aynı zamanda anksiyete, uykusuzluk, baş ağrısı, huzursuzluk ve yorgunluğa neden olur.

Günde 1 veya 2 kupa filtre kahve veya bir fincan Türk kahvesi, yetişkin bir bireyin günlük kafein ihtiyacını karşılamaktadır. Kafeini gerekenden fazla tüketenler de kafein tüketimlerini bir anda aşırı azaltmamalıdır. Normal kafein dozuna inilebilmesi için yavaş yavaş kafein tüketimini azaltmak, yan etkileri kolay atlatmanızı sağlar.

Alkol tüketimi

Alkol, kanda oksijen dolaşımını sağlayan alyuvarların (kırmızı kan hücreleri) sayısını düşürür. Alyuvar azalması sonucu kansızlık (anemi) meydana gelebilir. Anemi de yorgunluk ve halsizliğe neden olmaktadır. Ayrıca fazla alkol tüketiminin ertesi günü kişilerde susuzluk, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi etkileri görülmektedir. Bu belirtiler de yorgunluk hissinin artmasına neden olacaktır.

Eksik protein tüketimi

Yetersiz protein tüketimi kişilerde vücut direncinde azalmaya, metabolizma yavaşlamasına sebep olur. Bu yetersiz protein tüketiminin uzun süre devam etmesi durumunda vücut kendi dokularındaki proteini kullanmak zorunda kalır. Bunun sonucunda vücutta halsizlik, kansızlık ve yorgunluk baş gösterir.

Yetişkin bireyler düzenli olarak proteini zengin olan et, süt ürünleri, tavuk, balık, yumurta tüketmelidir.

Fazla karbonhidrat temelli beslenme

Vücudumuzda enerjiye dönüşen ilk besin öğeleri karbonhidratlardır. Basit ve kompleks karbonhidratlar arasından, posa oranı yüksek olan ve kan şekerini düzenleyen kompleks karbonhidratları daha fazla tüketmeye özen göstermeliyiz.

Öte yandan hamur işleri, şerbetli tatlılar, beyaz ekmek gibi basit karbonhidratlar yüksek oranda kalori içerdiği ve kan şekerinin düzensiz olarak hızlıca inip çıkmasına neden olduğu için daha az tüketilmelidir.

Basit karbonhidratlar fazla kalori içerdiği için kilo artışına, yorgunluğa neden olmaktadır. Aynı zamanda birçok kronik hastalığa da sebep olur. Sürekli yorgun hissetmemek için şekerli gıdalar yerine yulaf, bakliyat, bulgur, tam buğday gibi besinleri porsiyonuna dikkat ederek daha fazla tercih edilmelidir.