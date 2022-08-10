Son olarak Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Birce Akalay ve Nur Fettahoğlu’nun başrolünde yer aldığı ‘Babil’ dizisinin yönetmenliğini üstlenen Uluç Bayraktar, geçtiğimiz akşam eşi Alara Harmancıoğlu, yakın arkadaşı Rıza Kocaoğlu ve sevgilisi Selin Işık ile Cihangir’deki bir mekanda görüntülendi.

Restoranın birinde akşam yemeği yiyerek bol bol sohbet eden dörtlüden Bayraktar’ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Daha sonra mekandan çıkarken karşılarında muhabirleri gören Bayraktar ve Kocaoğlu ikilisi, gelen soruları yanıtsız bırakırken; Bir gazetecinin “Uluç bey hayırlı olsun Allah analı babalı büyütsün kız mı erkek mi? Bir isim düşündünüz mü?” sorusu üzerine ünlü yönetmen, “Arkadaşlar teşekkür ederim dilekleriniz için, hayırlı geceler” diyerek oradan uzaklaştı.