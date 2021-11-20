Yönetmen Chris Colombus, Harry Potter’ın yıldız ismi Alan Rickman’ın Snape rolüne nasıl ikna olduğu anlattı

Amerika’nın en popüler eğlence gazetelerinden birine röportaj veren yönetmen Chris Colombus, Harry Potter serisinin ilk filmi hakkında backstage anılarını anlattı. Ünlü yönetmenin hikayeleri arasında en dikkat çekenlerden bir tanesi, Alan Rickman’ın Severus Snape rolünü nasıl kabul ettiğiyle ilgili oldu.

Yönetmen Chris Colombus’un anlattığına göre; Cadılık ve büyücülük okulu olan Hogwarts’ın acımasız iksir ustası Severus Snape rolünü kabul etme konusunda, başarılı oyuncu Alan Rickman biraz kaygılıydı. Özellikle de canlandıracağı karakter yüzünden kötü bir adam olarak hatırlanmak istemiyordu.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Colombus, “Yapımcı David Heyman ve ben, bir süre İngiliz oyuncuları ikna etmek için görüşme turları yapmak zorunda kaldık. Tıpkı Richard Harris ve Maggie Smith gibi Alan Rickman’ı ikna etmek zorunda kaldık.. Özellikle ‘Zor Ölüm’ filminden sonra kötü adam rolünde oynamak istemiyordu.” dedi.

Daha sonra Rickman, Harry Potter film serisinin en önemli hatta en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Ünlü oyuncunun Snape rolü için nasıl ikna olduğunu açıklayan Colombus, “JK Rowling onu yemeğe çıkardı. Ona seri boyunca ve yedinci kitapta Snape’e ne olacağı hakkında bir şeyler anlattı. Performansıyla ilgili nereden geldiğini anlayamadığım ufak tefek tuhaflıkları vardı. Bir gün yanına gidip ‘Bu da neydi?’ dedim. ‘Ah, yedinci kitabı okuduğunda anlayacaksın’ diye yanıt verdi. ‘Şey, evet, ama şimdi bu, bana yardımcı olmuyor. İlk filmi ben yönetiyorum’ gibiydi.” şeklinde konuştu.

Film serisi boyunca Severus Snape karakterine hayat vererek oldukça büyük bir hayran kitlesine ulaşan Alan Rickman, pankreas kanseri nedeniyle 2016 yılında hayatını kaybetti.