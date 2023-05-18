İpek Açar’ın sunduğu TRT Müzik ekranlarında yayınlanan performans programı olan ‘İpek Yolu’, her perşembe akşamı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor. Bu haftanın konuğu ise Yonca Evcimik oldu. Yeni bölüm 18 Mayıs Perşembe akşamı yayınlanacak.

İpek Açar ve Yonca Evcimik, İstanbul Akademi Orkestrası eşliğinde Alper Kömürcü’nün direktörlüğünde unutulmaz performanslar sergilediler. İkilinin birbirleriyle düet yapması da programın heyecanını artırdı. Yonca Evcimik, pandemi süresince ailesiyle birlikte olmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek izleyicileri şaşırttı.

Ünlü şarkıcı, açıklamalarına şu şekilde devam etti: “İnsanlar bana kızıyor bunu söyleyince ama, pandemi benim için çok özel bir andı… Çünkü bütün ailemiz 24 sat ve 2 buçuk yıl biraradaydı. O yüzden pandemi benim için çok özel ve çok güzeldi. Bana yepyeni bir pencere açtı, bir çok insana da aynısı olmuştur inanıyorum.”

“Çocukların sevgisinden dolayı çocuğa doydum ondan çocuk yapmadım” diyen Evcimik, “Her kesim tarafından sevildiğimi daha yeni fark ediyorum. Bu bana Allah’ın verdiği lütuf” dedi. İpek Açar ise “Yaptığın yeniliklerle o zamanlar sosyal medya olsaydı acaba ne olurdu” diyerek esprisi yaptı. 59 yaşındaki sanatçı, “Annem beni erkek diye doğurmuş, erkek çocuk olacağından çok eminmiş” diyerek sözlerini noktaladı.