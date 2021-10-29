Yolanda Hadid Zayn Malik’in kendisine vurduğunu iddia etti

Yolanda Hadid’in kızı ünlü model Gigi Hadid’in Zayn Malik’le ayrıldığı da iddialar arasında. Yolanda Hadid ve Zayn Malik arasında geçen tartışmanın Zayn Malik ve Gigi Hadid’in kızları Khai’nin hayatının gizliliğiyle alakalı olduğu söyleniyor.

Zayn Malik cevap verdi

Zayn Malik, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mahremiyete önem veren bir insan olduğunu ve kızının da büyürken güvenli bir alanı olmasını istediğini söyleyen Malik, “Özel aile meselelerinin herkesin kurcalaması ve ayırması için dünya sahnesine atılmadığı bir alan. Bu alanı korumak için, bir kaç hafta önce partnerim yokken evimize giren partnerimin bir aile üyesiyle yaşadığım tartışmadan kaynaklanan iddialara itiraz etmemeyi ve iddialar hakkında konuşmamayı kabul ettim” dedi.

Bu özel bir mesele olmalıydı

Yaşanan tartışmanın özel bir mesele olduğunu ve öyle kalması gerektiğini ama şu anda bir anlaşmazlığın hakim olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, “Kızımın hak ettiği şekilde ebeveynlik etmeme izin verecek huzurlu bir aile ortamına kavuşturma çabalarıma rağmen, bu basına sızdırıldı. Yine de paylaşılan sert sözlerle alakalı herkesin iyileşeceğine dair umudum var. En önemlisi Khai’yi korumak ve ona hak ettiği mahremiyeti vermek için tetikteyim” diyerek durumun basına sızdırıldığını ifade etti.