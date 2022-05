Müzisyen Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı, 2019 yılında Amsterdam’da dünya evine girmiş 9 ay evli kalan çift, aradığı mutluluğu yakalayamayınca tek celsede boşanmıştı. Bu ayrılıkları çok kısa süren ikili, hemen ardından tekrar birlikteliğe başlamış ve 2021 yılında yeniden evlenmişlerdi. İkinci kez evlenen ancak mutluluğu yine bulamayan çift, bugün tek celsede yeniden boşandı. Adliye sonrası Gazete VİP TV muhabirinin sorularını cevaplayan Akçıl, “Zaten 5 aydır ayrıyız. Malumun ilanı. Herkes için hayırlısı olsun. İlk boşanmada da bu kapıdan çıkmıştık. Böyle şeyler olabiliyor. Ayrılık her zaman gerçekleşiyor, söyleyecek bir şey yok. Uzun süredir ayrı olduğumuz için ayrılırken ben de çok bir şey hissetmedim. Zaten 5 aydır evli gibi değildik. Bu süreçte kurtarmak için bir şey yapmadık. Mal paylaşımı konusunda gizlilik kararı var ama gereken her şey yapılacak. Kırgınlığım yok Burcu çok değerli bir insan. Çok güzel bir hikayeydi ama her hikayenin sonu olabiliyor. Bundan sonra da görüşmeye devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.