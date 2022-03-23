Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında meslektaşı Yılmaz Morgül’ün yeniden Survivor’a gideceğini duyurdu. “Yılmaz Morgül Survivor birleşme partisinde!” başlıklı bir yazı kaleme alan Onur Akay, merakla beklenen birleşme partisinin tarihlerini de açıkladı. Akay, “Survivor 2022 All Star’da birleşme partisi için geri sayım başladı. 27-28 Mart tarihlerinde yapılacak olan birleşme partisinde, bu yıl sürpriz isimler olacak. Ünlü popçu Edis’in sahne alacağı birleşme partisinde, eski Survivor ve All star yarışmacıları ‘Anlat Bakalım’ oynayacak. Bir uçak dolusu seyircinin de adaya gideceği partide, ‘Anlat Bakalım’ oynayacak isimlerden biri Yılmaz Morgül, biri de Mustafa Topaloğlu” ifadelerini kullandı.