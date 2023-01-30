Bir ay önce annesini kaybeden Yılmaz Morgül, yaşadığı zor günleri atlatabilmek için kendini yoğun iş temposuna verdi. Yoğun tempoya dayanamayan Morgül’ün vucüdu zayıf düştü. Sanatçıyı hastaneye götüren şarkıcı Pelin Suade, sosyal medya hesabından Morgül odada yatarken paylaştığı videoda “Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi” açıklamasını yaptı.

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