Yılmaz Morgül, deprem bölgesine ziyarette bulundu. Çadır kenti ziyaret eden şarkıcı duygu dolu anlar yaşadı. Birlik mesajı veren Morgül, “Biz Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizi simgelemek için buraya geldik. Depremi asla unutturmamak için buraya geldik. Sanatın hangi dalında olursa olsun bütün sanatçı arkadaşlarımızı, iş insanlarımızı, depremzedeleri asla ve asla yalnız bırakmamaları konusunda buraya davet ediyorum. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir acı olayda, deprem gibi felaketlerde bir anda birleşen bir millet yok Türk’ten başka. Çünkü Türk’e Türk’ten başka dost da yok bu dünyada.” dedi.

İlginizi çekebilir: