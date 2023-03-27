Oyuncu, senarist, yönetmen ve şair Yılmaz Erdoğan, yıkıcı Kahramanmaraş depremlerinin ardından yazdığı bir şiiri sosyal medya hesabından paylaştı.

Yıkılan kentlerin yer aldığı görüntüler üzerine şiirlerini seslendiren Erdoğan, Twitter kullanıcıları tarafından ‘fazla romantik’ bulundu.

Ah benim güzel Antakya’m…

Sen üzme kendini bu kadar.

Olan bize olur,

Coğrafya kendini tazeler.

Dağılır gene kara bulutlar.

Bilirsin güneş

Bizim Hatay’ı çok sever.

Biraz sabır,

Biraz yağmur,

Biraz da zahter…

Müzik: Erol Mutlu

Content Editor: Tamer Özkal pic.twitter.com/eGu7aigI7V

— Yılmaz Erdoğan (@yilmazerdogan) March 26, 2023