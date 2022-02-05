Artık zamanının büyük bir kısmını Köyceğiz’deki çiftliğinde geçiren Yılmaz Erdoğan geçen çarşamba Dilberay filminin galasına abisi Mustafa Erdoğan’la katıldı.

Erdoğan, galada hem filmin oyuncularından kardeşi Deniz Erdoğan’a hem de öğrencisi ve Neşeli Hayat filmideki partneri Büşra Pekin’e destek oldu.

Organize İşler dizi oluyor

Galada merakla beklenen yeni projesini açıklayan Yılmaz Erdoğan şunları söyledi:

”Çekimlere ağustos -eylül gibi başlayacağız. Organize İşler’i 8 bölüm dizi yapacağız. İlk defa burada açıklıyorum. Şimdi senaryo yazıyorum, senaryo bittikten sonra kimlerin rol alacağı belli olacak. Eski ekipten de oyuncular olacak, yeni isimler de eklenecek.”