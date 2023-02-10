6 Şubat’ta meydana gelen depremin hissedildiği illerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da depremzedeler için hem Türkiye’den hem dünyadan milyonlarca kişi büyük hasar alan 10 ile hem maddi hem de manevi desteğini sürdürmeye devam ediyor. Ülkemizdeki ünlü isimler de yardım için seferber olurken depremzedelere bir yardım eli de Yılmaz Erdoğan ve BKM ekibi tarafından uzatıldı. BKM ekibi, gıda yardımı, 2 milyon TL’lik maddi yardım ve afet bölgesine karavanlarını da yönlendirdiklerini açıkladılar.

Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu zor zamanları milletimizin olağanüstü dayanışması ile hep birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Bu süreçte; afet bölgesine gıda yardımlarımız ve karavanlarımız yönlendirilmiş olup ayrıca yardım kuruluşlarına 2 milyon TL bağış yapılmıştır. Gelecek günlerde doğacak ihtiyaçlar doğrultusunda yardımlarımıza devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.” açıklamasını yaptı.

İlginizi çekebilir: