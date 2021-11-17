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Yılmaz Erdoğan Organize İşler’in yeni filmi için çalışmalara başladı!
Sevilen film serisi ‘Organize İşler‘in üçüncü filmi geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazmaya başladığı yeni filmin adı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ olacak.
Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan, yeni bir soygun hikayesinin anlatılacağı ‘Organize İşler’ serisinin üçüncü filmini kaleme alıyor.
‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ isimli filmin senaryosu için çalışmalara başlayan Erdoğan, 2022’de çekimlere başlayacak.
Organize İşler’in yayınlanan son filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi başaralı isimler yer almıştı.