Yılmaz Erdoğan Organize İşler’in yeni filmi için çalışmalara başladı!

Sevilen film serisi ‘Organize İşler‘in üçüncü filmi geliyor. Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazmaya başladığı yeni filmin adı ‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ olacak.

Hürriyet’ten İsmail Bayrak’ın haberine göre; Oyuncu ve yazar Yılmaz Erdoğan, yeni bir soygun hikayesinin anlatılacağı ‘Organize İşler’ serisinin üçüncü filmini kaleme alıyor.

‘Organize İşler: Karun Hazinesi’ isimli filmin senaryosu için çalışmalara başlayan Erdoğan, 2022’de çekimlere başlayacak.

Organize İşler’in yayınlanan son filmi ‘Organize İşler: Sazan Sarmalı’nda Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola ve Bensu Soral gibi başaralı isimler yer almıştı.