Instagram hesabından yeni bir paylaşımda bulunan Yılmaz Erdoğan, kurucularından olduğu Beşiktaş Kültür Merkezi’nin 21 Şubat Salı günü sahneye geri döneceğini söyledi. Erdoğan, aynı zamanda elde edilecek gelirin depremzedeler için afet bölgesine aktarılacağını belirtti.

Ünlü isim paylaşımında “Sahneye Geri Dönüyoruz! Ülkemizi sarsan, büyük kayıplar yaşadığımız deprem felaketinin derin üzüntüsü içindeyiz. Bu afetten sağ kurtulanların güç yaşam koşullarında mücadele ettiği bölgemize destek olmak için ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Kalbimizi yakan bu yıkımın etkilerine bir nebze olsun çare olmak için çalışıyoruz. Ama bu yol uzun. Bölge halkının insani düzeyde yaşam koşullarına ulaşmasını sağlamak için el birliği ile desteklerin devam etmesi gerekiyor. İşte tam da bu nedenle BKM sahneye geri dönüyor! Gerçekleşecek etkinliklerimizin gelirini afet bölgesine aktarmak için aldığımız bu kararı destekleyerek sahneye çıkacak tüm sanatçılarımıza yürekten teşekkürler.6 Şubat’ta ertelediğimiz yurt çapındaki tüm etkinliklerimizi 21 Şubat Salı gününden itibaren yeniden sahnelemeye başlıyoruz” ifadelerini kullandı.