Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Ünlü senarist, oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, 20 yıl sonra televizyona ‘İnci Taneleri’ adlı diziyle döneme hazırlanıyor. Gazeteci Sibel Ama’nın Youtube’da yayınlanan programına konuk olan Erdoğan, yeni projesi hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Projesinde bir aile meselesini ele aldığını söyleyen ünlü isim, “Evet 20 yıl sonra televizyona geri dönüyorum. Gerçekçi bir hikaye yazdım. Ne komik olsun diye uğraştım ne olmasın diye uğraştım. İnsanlar arasındaki bağlarla ilgili derin bir aile meselesine odaklandım. Şimdiye kadar 5 bölüm teslim ettim bile. Adı: “İnci Taneleri” Aslında bir dörtlükten de yola çıkıyor: “İnsanlar dizili bir inci tespihte / İnci ne kadar değerli / İp ne kadar ince” Yorucu olacak ama 120 dakika olacak. Artık onun üzerinde de beni bağışlasınlar” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki birkaç yıl televizyon projeleri için çalışacağını belirten Yılmaz Erdoğan, “Cem Yılmaz, Ata Demirer ve benim hep birlikte oynayacağımız bir film yapabilirim. Neden olmasın ona uygun bir hikaye bulduğum zaman mümkündür. Üçümüzü de doyuracak karakterler yazmak zor ama imkansız değil. Ama öncesinde bu arkadaşlarla toplanıp “Bak yazıyorum sonra cıvımak yok” diye garanti almak lazım. Bir bağlamak lazım, ondan sonra olabilir. Ama şu anda en az iki üç sene televizyoncuyum. Ondan sonra belki” dedi.