İbo Show’da sergilediği başarılı performansla hafızalara kazınan oryantal Didem Kınalı, Haber Bahane isimli Youtube programına konuk oldu. Yıllar boyu İbo Show’da dans eden Kınalı, ‘İbrahim Tatlıses ile aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?’ sorusuna yıllar sonra cevap verdi.

Gökay Kalaycıoğlu’nun sunduğu Haberler Haber Bahane programına konuk olan oryantal Didem Kınalı, yıllarca programında dans ettiği İbrahim Tatlıses ile ilgili itirafta bulundu. Kınalı, “İbrahim Tatlıses’le aranızda duygusal bir yakınlık oldu mu?” sorusuna, “Hayır, hiç olmadı” dedi.