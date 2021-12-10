Pantone, 2022 Yılın Rengini resmi olarak açıkladı: “Very Peri”.

Pantone, bu yıl mevcut renk veri tabanından yararlanmak yerine, ilk kez yepyeni bir renk tonu yarattı. Ekip, mavinin dinginliğini kırmızının coşkusuyla harmanlayarak yeni bir mavi renk tonu elde etti.

Pantone Renk Enstitüsü’nün genel müdürü Leatrice Eiseman, “Eşi görülmemiş bir değişim dünyasına girerken, Pantone 17-3938 ‘Very Peri’ seçimi, blues’in niteliklerini kapsayan güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor,” dedi. Pantone Renk Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ise, “Yine de menekşe kırmızısı alt tonuyla aynı zamanda Pantone 17-3938 ‘Very Peri’ cesur yaratıcılığı ve yaratıcı ifadeleri teşvik eden canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor.” ifadelerine yer verildi.

Metaverse ve oyun platformlarına artan ilginin 2022’nin Yılın Rengi’ne ilham verişi övülürken geleceği yansıtan bu rengin podyum görünümleri şimdilerde fiziksel anlamda büyülerken dijitale kayışı üzerinde beyin fırtınaları yapıldı.

Şirket aynı zamanda, “‘Very Peri’, anın ve içinden geçmekte olduğumuz geçişin küresel ruhunun bir simgesidir” diye paylaşıyor. Ek olarak, mor ton, modern hayatın nasıl uyum sağladığını ve dijital dünyadaki renk trendlerinin gerçek hayata nasıl çevrildiğini gösteriyor.

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Missoni spring 2022

Valentino spring 2022

Pantone Renk Enstitüsü başkan yardımcısı Laurie Pressman, “Yılın Pantone Rengi, küresel kültürümüzde neler olup bittiğini yansıtıyor ve insanların bu rengin aradıkları şeye yanıt vermeyi umduğunu ifade ediyor” diye ekliyor. “Yılın Pantone Rengi eğitici renk programımızın tarihinde ilk kez yeni bir renk yaratmak, gerçekleşen küresel inovasyonu ve dönüşümü yansıtıyor.”.