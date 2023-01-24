Her yıl Oscar’dan hemen önce verilen ve yılın en kötü yapımlarının belirlendiği Razzie’de, Morbius filmi başrolü Jared Leto ile iki farklı filmiyle Tom Hanks dikkat çekiyor.

Altın Ahududu Ödülleri – veya kısaca Razzies – sinemanın her yıl en kötülerini seçen yaklaşık 1000 üye tarafından oylanarak belirleniyor. Şimdi 43. defa verilecek olan ödüller, 11 Mart’ta, Oscar’lardan önceki gece “kazananlarını” açıklayacak.

Listede Jared Leto’nun vampir anti-kahramanı Morbius, korkunç incelemeler ve gişe başarısızlığıyla bu yılki adaylıklar arasında en dikkat çekenlerden biri oldu. Yapım, en kötü film ve en kötü erkek oyuncu dahil olmak üzere beş adaylık kazandı.

İşte 2023 Altun Ahududu Ödülleri Adayları

En Kötü Film

“Blonde”

“Disney’s Pinocchio”

“Good Mourning”

“The King’s Daughter”

“Morbius”

En Kötü Erkek Oyuncu

Colson Baker (aka Machine Gun Kelly), “Good Mourning”

Pete Davidson, “Marmaduke”

Tom Hanks, “Disney’s Pinocchio”

Jared Leto, “Morbius”

Sylvester Stallone, “Samaritan”

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En Kötü Kadın Oyuncu

Ryan Kiera Armstrong, “Firestarter”

Bryce Dallas Howard, “Jurassic Park: Dominion”

Diane Keaton, “Mack & Rita”

Kaya Scodelario, “The King’s Daughter”

Alicia Silverstone, “The Requin”

En Kötü Yardımcı Kadın Oyuncu

Adria Arjona, “Morbius”

Lorraine Bracco, “Disney’s Pinocchio”

Penelope Cruz, “The 355”

Bingbing Fan, “The 355” and “The King’s Daughter”

Mira Sorvino, “Lamborghini: The Man Behind the Legend”

En Kötü Yardımcı Erkek OyuncuPete Davidson, “Good Mourning”

Tom Hanks, “Elvis”

Xavier Samuel, “Blonde”

Mod Sun, “Good Mourning”

Evan Williams, “Blonde”

En Kötü Çift

Colson Baker (Machine Gun Kelly) ve Mod Sun, “Good Mourning”

Yanlış Beyaz Saray yatak odası sahnesinde her ikisi de gerçek hayattaki karakterler, “Blonde”

Tom Hanks ve lateks yüklü yüzü (ve gülünç aksanı), “Elvis”

Andrew Dominik ve kadınlarla ilgili sorunları, “Blonde”

“365 Days: This Day” ve “The Next 365 Days”

En Kötü Yeniden Çevrim ya da Devam Filmi

“Blonde”

“365 Days: This Day” and “The Next 365 Days”

“Disney’s Pinocchio”

“Firestarter”

“Jurassic World: Dominion”

En Kötü Yönetmen

Judd Apatow, “The Bubble”

Colson Baker (Machine Gun Kelly) ve Mod Sun, “Good Mourning”

Andrew Dominik, “Blonde”

Daniel Espinosa, “Morbius”

Robert Zemeckis, “Disney’s Pinocchio”

En Kötü Senaryo

“Blonde”

“Disney’s Pinocchio”

“Good Mourning”

“Jurassic World: Dominion”

“Morbius”