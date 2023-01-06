7 Ocak tarihinde Yengeç burcunun 16 derecesinde dolunay gerçekleşecek. Aile, kökler, atalar, gelenekler ve yerleşim alanlarımız üzerinde gerçekleşecek olan bir dolunay yaşayacağız. Yengeç aynı zamanda duygusal olarak kendimizi güvende hissetmekle de alakalı bir burçtur. Bu alanda gerçekleşen dolunaylar biraz ruhsal olarak etki bırakır. Retrolar eşliğinde olan bir dolunay olması sebebiyle de geçmiş konulara fazlasıyla takılabilme ihtimali yaratır.

Enerjiyi doğru kullanabilmek için aile dizilimi ya da ata karmaları ile açılım yapmak isteyenler bu zaman dilimini özellikle değerlendirebilir.

Burçlara göre etkilerine gelecek olursak;

KOÇ; Direk kökler alanından etki alacak olan Koç burçları ailelerindeki sorunlu konuları çözebilir, aralarındaki buzları eritebilir. Geçmişten gelen konuları açıp, duygusal anlar yaşayabilirler. Eski fotoğraflar, aile albümleri ortaya çıkabilir. Bir mülk alım satımı yapabilirsiniz. Ayrıca kariyerinizde beklediğiniz haberler varsa onlarla ilgili gelişmeler olabilir.

BOĞA; Kardeşlerinizle olan geçmiş konularınız bu dönemde tekrar ortaya çıkabilir. Özellikle içinizdeki yaraları ve alınganlıkları tekrar ortaya çıkaran bir enerji mevcut. Doğru bir iletişim kurarak bu sayfayı tamamen kapatabilirsiniz. Ayrıca anlaşmalar ve imzalı işlerinizde artış olabilir. Retro etkisi yepyeni işler için değil, çalışmaları devam eden işler için verimli olacaktır.

İKİZLER; Maddi alanda gerçekleşen bu dolunay bir borcunuzu kapatmak adına fırsat çıkarabilir. Aile içinde maddi alanda paylaşımlı konularınız varsa tamamlanma yaşayabilirsiniz. Yaşam standardınız artabilir. Ayrıca ev içinde masraf yapabileceğiniz gündemler oluşabilir. Arkadaş çevrenizle olan diyaloğunuzu da özellikle bu dönemde iyi yönetmeye bakın.

YENGEÇ; Dolunay burcunuzda gerçekleştiğinden dolayı yoğun etki alacaksınız. İkili ilişkiler alanınızda önemli tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Çok fazla geçmiş konuları açma isteği ve alınganlık söz konusu olabilir. Kariyerinizde de ikili ilişkilerin getirdiği huzursuzluk hissi sizi rahatsız edebilir. Otorite konumundaki kişilerle diyaloğunuzu da ayrıca iyi yönetmeye dikkat edin.

ASLAN; Hassasiyetinizin arttığı bir dolunay sürecinde olacaksınız. Aile büyüklerinizin sağlığı, hastane koşturmalarının da eşlik edebileceği bir dönemdesiniz. Diğer yandan bağımlılıklarınızı çalışmak ve tedavi süreçlerine girmek içinde uygun bir dönemde olacaksınız. Yurtdışında yaşama kararı alıp, aile bağlarınızı da sorguladığınız bu süreçte kendi içinize ve farkındalığınıza odaklanmak iyi gelebilir.

BAŞAK; Kariyeriniz ve projelerinizden gelen kazançlarınız ilgili tamamlanma yaşayabilirsiniz. Verdiğiniz emeğin karşılığını alıp, almadığınızı sorgulayabilirsiniz. Geçmişten gelen diyaloglarınızı da bu dönemde fazlasıyla düşünebilirsiniz. Bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz. Diğer yandan çocuklarınızın sağlığı, eğitimi ve yetenekleri ile ilgili de aksiyon alma gerekliliği doğabilir.

TERAZİ; Aile ilişkilerinizin ön plana çıktığı bir süreçte olacaksınız. Özellikle anneniz ile ilgili konular gündeme gelebilir. Taşınma kararı alabilirsiniz. Bir miras ya da mülk paylaşımı da gündemleriniz arasında olabilir. Bu dönem eşiniz ve ortağınızla olan diyaloglarınızı iyi yönetmeye bakın. Bazı ilişkiler ve ortaklıklarda tamamlanma ve sonlanmalar olabilir.

AKREP; Duygusallığınızın arttığı bir döngüde olacaksınız. Hayatı sorguluyorsunuz ve uzaklara giderek herkesten uzaklaşma hissini yoğun bir şekilde hissediyor olabilirsiniz. Diğer yandan bir eğitimin bitişi, akademik hayatınızda tamamlanma gibi gündemlerde oluşabilir. Sağlığınızda hassaslaşacak, baş ağrısı, migren atakları olabilir. Bol bol hava alıp, sakarlıklara karşı dikkatli olmalısınız.

YAY; Borçlar, vergiler, sigorta veya eşinizin gelirleri, nafaka ve miras gündemleri ile ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Bir borcunuzu kapatmak adına kredi çekebilirsiniz. Çocuklarınız ile ilgili konularda da masraf çıkaran mevzular olabilir. Diğer yandan ikili ilişkiler alanındaki hassasiyet devam ediyor. Herkes size karşı geliyor gibi hisler ruh halinizi etkiliyor.

OĞLAK; Çok fazla etki aldığınız bir dolunay döngüsündesiniz. Eski defterlerin açıldığı ve halının altına süpürdüğünüz, ertelediğiniz konularında gündeminize geldiği süreçler hayatınıza önemli tamamlamalar getirebilir. Ortaklı yaptığınız tüm konular, evliliğiniz, açık düşmanlar alanı da etki alıyor olacak. Çok alıngan olmadığınızdan ve konuları kişiselleştirmediğinizden emin olarak ilerleyin.

KOVA; Sağlık alanınızda önemli bir tamamlanma olabilir. Özellikle yakın çevrenizin de etki aldığı bu dolunay onlarla olan ilişkinizi de iyi yönetmeniz gerektiğine vurgu yapıyor. Genel bir duygusallık ve alınganlık söz konusu olabilir. İş yerinizde almak istediğiniz kararlar varsa bu dönemde hayata geçirebilirsiniz. Çalışma arkadaşlarınızın hayatındaki gündemler sizin de yoğunluğunuzu artırabilir.

BALIK; Destekleyici etki aldığınız bir döngüdesiniz. Bebek sahibi olmak isteyen Balık burçları güzel haberler alabilir. Diğer yandan arkadaş ortamınızdaki bir tanıştırılma sonrası güzel bir aşk kapınızı çalabilir. Ayrıca projelerinizi ve uzun süredir emek verdiğiniz işlerinizin tamamlanması ve maddi karşılığını alabilirsiniz. Maddi gelirleri değerlendireceğiniz borsa, spekülatif konular ve yatırım konusunda ise dikkatli adımlar atmalısınız.

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