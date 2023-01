Yılın en iyi dizi karakteri: Avukat Ceylin Erguvan

Her yılın ardından hep en’ler seçilir. Ben de televizyon ekranındaki tüm karakterler arasında kendi en’imi seçtim. Kim ne yaşamış, neleri atlatmış, nelerin altından kalkıp yoluna devam etmiş aklımdan geçirdim. Kadın erkek ayırımı yapmadım. Sonunda açık ara kazanan Pınar Deniz ‘in Yargı dizisinde canlandırdığı Avukat Ceylin Erguvan oldu.

Neler yaşamadı ki Ceylin?

Kardeşinin öldürülmesi ile başladı her şey. Sonra hayatı tepetaklak oldu. Kardeşinin katili kardeşim dediği arkadaşı çıktı. Onu adalet karşısına çıkarmaya çalışırken, onun katili olmakla suçlandı. Bunu da atlattı derken babasının öldürüldüğü ortaya çıktı. Babasının katilleri önce baba dediği kayınpederi ve kardeş saydığı kocasının kardeşi çıktı. Bu da yetmedi kocası, babası ve kardeşine daha rahat yardım edebilmek için ondan boşandı.

Ne yaptı peki Ceylin? Vazgeçti mi? Yıkıldı mı? Hayır. Ayağa kalktı ve davanın peşine düştü. Babasının gerçek katilini öğrendi. Katili koruyan can düşmanını adalete teslim etti ve katili gösteren delili verdi.

Kocası ile tekrar birleşti. Bu defa mutlu oldu dedik. Fakat adalete teslim ettiği can düşmanı çoktan serbest kalmıştı. Üstüne ölümle burun buruna geldi. Sonra serbest bırakılan can düşmanı ile elini kolunu sallaya sallaya gezen babasının katili birleşip (kocasının kardeşinin ve kocasının dedesinin polise haber vermeme yanlışı ile) tüm ailesinin başını yaktı. Piyango da reşit olmayan ve kocasının kardeşinin hayatını kurtarmak isterken cinayetle suçlanan yeğenine vurdu. Üstüne kocası onunla konuşmadan, ona anlatmadan eline ne gelirse ailesini yakacak her şeyi başsavcıya gönderdi.

Bakın yazarken yoruluyorum. Neden Ceylin’i en seçtim anlaşılıyordur. Devam ediyorum.

En son babasının, iş arkadaşının ve eski nişanlısının suçlarını örten kocası, Ceylin’i hapse attırmaya çalışırken bıraktık. Kanun ve hukuk ondan kendi karısını ele vermesini talep etmiyorken yaptı bunu. Kanun bile ondan beklemediği halde başkalarının suçunu örten biri, kendi karısına bunu yapıyorsa buna ispiyonlamak denir. Kusura bakma Ceylin’in şimdilik kocası savcı beyciğim. Ceylin ailenin kaç suçunu affetmişken üstelik bunu yapmayacaktın.

Bütün bunlardan sonra bu karakter ne yaptı peki?

Zincirlerini koparır gibi kopardı elini ayağını bağlayan ne varsa. Ona hiçbir şey anlatmayan ailesini kurtarmak için çalıştı var gücüyle ama onları kurtardıktan sonra ailesiyle de konuşmadı. Babası, iş arkadaşı ve eski nişanlısı için kanunları yok saydığını unutan ve karısının ailesini onunla hiç konuşmadan ve karısını da savcı önünde ispiyonlayan kocasına da boşanma dilekçesini uzattı.

Özellikle kocasının onu değiştirme baskısı karşısında çok sessiz kalmıştı Ceylin. Böyle güçlü bir karaktere yakışmıyordu ona doğruluk dersi vermeye kalkan bir adama, kendi kocası bile olsa, onun hiç doğru ve dürüst olmadığı anları hatırlatmamak. Ceylin’den kocasına böyle bir hatırlatmayı hala bekliyorum. Değiş baskısı ise dizide çok göze batıyordu. Sonunda Ceylin bizi farklılıklarımızla sevemeyen herkese bir isyan gibi verdi boşanma dilekçesini.

Avukat Ceylin Erguvan’ı ekranın en ikonik ve güçlü karakteri yapan da budur. Başka kadın karakterlerde gördüğümüz o kendi doğrusunu, inançlarını ve düşünme şeklini bile aşık olduğunda unutma hali Ceylin Erguvan’da olmadı. Aksine dizideki bütün soruları sorduran, onun sevdiği adamla bile çakışıp çarpışmasına neden olan “adalet nedir?” soruları oldu.

Dizideki asıl kötü ile tek savaşan da Ceylin Erguvan’dı her zaman. Dizideki diğer karakterler kendi rahat ortamlarını bozmamak adına, kötü onlara dokunmadıkça onunla savaşmadılar. Hatta dizinin asıl kötüsü onları soktuğunda bile onu savuşturdular ama kendilerini kurtardıktan sonra yine ona dokunmamayı seçtiler. Asıl kötü kötülüğünü yapmaya devam etti. Ama dizinim asıl kötüsü hep sadece Ceylin Erguvan’dan korktu.

Şöyle madde madde bir bakalım biricik Avukatımız Ceylin Erguvan’ı en ikonik ve güçlü yapan özellikleri neymiş?

1- Cesaret

Ceylin, hep cesaretiyle birlikte tanımlanan bir karakter oldu. Diğer karakterlerin yapmaya cesaret edemeyeceği şeyleri yaptı hep. Ceylin sınırları belirsiz olan bir karakter aynı zamanda. Var olan kısıtlarla ve ona dayatılan sınırlarla bir savaşı var. Hep kabul etmesi beklenileni zorluyor, savaşıyor. Dizilerde kadınlara verilen daha ihtiyatlı olma rolüne isyan olarak Ceylin Erguvan’ımız var. Kendini tehlikeye de attı kimi zaman. Cüreti olan bir karakter oldu hep. Sınır tanımaz cesareti ve cüreti Ceylin’i özel kılan şeylerden.

2- Zeka

Ceylin’in zekasını gözlerinde ışıl ışıl ışıldarken gördük hep. Hızlı düşünme yeteneğini de bu kapsamda düşünebiliriz. Çünkü zekasını çözüme yönelik kullanan bir karakter. Sorunu bulmakla kalmıyor, çözümünü de anında buluyor. Sezon finalinde Yekta’yı tutuklatma kararı alması, tek başına ekibini seçerek yönettiği operasyon, tam bir zeka ve hızlı düşünme ve tabii ayrıca cesaret örneğiydi. Seyrettiğimiz 49. bölümde Parla’yı kaçırırken uyguladığı hızlı düşünme yeteneği de bunun güzel örneklerinden.

3- Özgüven

Ceylin Erguvan karakterini bize sevdiren ilk özelliği özgüveniydi. Diziye giriş sahnesini hatırlayın. Daha merdivenlerde göründüğü ilk an karakter “Beni seyrettiğiniz diğer karakterler ile karıştırmayın.” diyordu. Ceylin dalga dalga özgüven yayıyordu ekrandan bizlere doğru. Saf, sakar, erkek sözüne tabi kadın karakterlerden sıkılmıştık. Ceylin’i göründüğü o an sevmiştik. Girdiği her ortamda “Ben buradayım” diyen bir karakter oldu hep Ceylin. Kendine olan inancıydı onu özel yapan. Kendi zekasına ve yeteneğine güveniydi onu farklı yapan şeylerden biri.

4- Kalıpları reddetme ve kalıp dışı olma

Ceylin seyrettiğimiz en kalıp dışı kadın karakter. Hatta erkek karakterleri de katarsak yine kalıp dışı karakterlerden biri olarak yer alıyor. Ceylin’de hiçbir zaman kadın karakterlere biçilen “cici ve hanım hanımcık kız” imajı olmadı. Sivri dilli, dobraydı. Kendini çok doğru ve dürüst sanan dizideki diğer tüm karakterlere karşı isyan ederken “Ben kimse gibi içimdeki yalanı çiçeklerle sulamıyorum.” dedi. Çünkü etrafındaki herkes kendi yalanını çiçeklerle suluyor, kendi yanlışlarına kör dolaşıyor. Ceylin’in kendini iyi hissetmek için bu tür aldatmacalara ihtiyacı olmadı hiç. Aksine dizide kendini en saklamayan, olduğu kişiyi en inkar etmeyen ve kendine de başkasına da bu anlamda en dürüst karakter.

Özellikle ilk sezonda gördüğümüz bir diğer kalıp dışı özelliği ise, Ceylin’in kendi alanına ihtiyaç duyan özgür bir karakter oluşuydu. Kendine ait zaman istiyordu. Aynı evde yaşamaktan çekinen kişi Ceylin idi. Daha çok erkeklere özgü sayılan bu kendi alanına ve özgür olmaya düşkün olma kalıbını yıkarak Ceylin, kendiyle ve kendi gibi olabileceği alan ihtiyacının bir kadında da olabileceğini gösterdi.

5- Karar Alıp Uygulama

Ceylin, içine dahil olduğu konularda başkasının kararlarını bekleyen ve o kararlara uyup uygulayan bir karakter olmadı hiçbir zaman. Ceylin oyun kurucu bir karakter. Planı yapıyor, oyunu kuruyor ve uyguluyor. Aksiyon almak için kimsenin iznini aramıyor. Yekta’yı tutuklatırken dizinin savcıları ve polisi bir şey yapamayacağını ona açık açık söylemişti. Ceylin bunun kendisini durdurmasına izin vermedi. Planı kurdu, oyuncuları seçti ve dizinin kötüsü Yekta’yı adalete teslim etti. Ceylin bütün bunları daha diğerleri onun bir şey yapacağını düşünmeden bile yapabiliyor. Tıpkı 49. bölümde Parla’yı o kadar kişi içinden kaçırması gibi. Bu da onu farklı yapan özelliklerinden.

6- Vicdan

Ceylin, kendi vicdani yargısı olan bir karakter. Dizinin en vicdanlı ve kendinden başkalarını görebilen, onların ihtiyacını önde tutabilen karakteri. Ruhunun en güçlü yanlarından biri de, uğradığı o kadar ihanete ve yaşadığı acılara rağmen vicdanının ve ruhunun bu özel yanını kaybetmemiş olması.

Ailesini felakete uğratmış bir adamı, kocasının babasını, sadece ailenin küçük kızı üzülmesin diye affetti. Hep kanundan ve dürüstlükten bahseden kocası, kendi babasının cezasını ona bırakmıştı. Üstelik ondan da bir süre saklamıştı bunu. Ceylin herkesi kalbiyle anlamayı başardı. Kendisini boğmaya çalışan bir adamın adaletini aradı. Onu öldürmeye çalışan bir genç kızın bile suçunu kalbiyle yargıladı önce. O kızın, başka masum bir adama iftira atmasına engel oldu. Kendisi de iftiraya uğrayan bir babanın kızıydı. Ama o kıza da yardım etti ve yardımsız bırakmayıp kurtardı.

Kim ne derse desin maddi zorluk yaşayan, onu döven kocasından kurtardığı bir kadını ve oğlunu yalnız bırakmadı.

Özetle kalbi de cesareti kadar güçlü bir karakter oldu hep.

Ceylin Erguvan tüm bu özellikleri ile gerçek bir mücadelede, bir davada yanınızda isteyeceğiniz yegane kişi oldu. Çünkü herkes yanında tüm sırları ile güvenebileceği, onu satmayacak, ona ihanet etmeyecek, onu bırakmayacak, kalbiyle onu görüp beyniyle kurtarabilecek birini ister.

Bütün bu özellikler de ekranlarımızda sadece Av. Ceylin Erguvan’da var. Bunun için de 2022’nin en özel karakteri benim için sensin Ceylin. Senin gibi nice özel kadın karakterler seyretmek umuduyla.

Selda Çelik