Ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken; açıklamalarıyla, danslarıyla ve şarkılarıyla sık sık gündeme gelen Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilimizde etkili olan iki büyük depremin ardından yeni yapılacak konutlar için Twitter hesabından paylaşım yapan Yıldız Tilbe, “Memlekette yeni ve yeniden yapılacak bütün binaları, kentsel dönüşümleri yıkılan bölgeleri Japonlar yapsın. Dünyanın en sağlam binalarını yapıyorlar. Helal olsun.” şeklinde çağrıda bulundu.

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