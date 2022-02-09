Önceki gün Nişantaşı’nda alışverişe çıkan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Tilbe, bir muhabirin “Spor yapıyor musun?” sorusuna “Asla. Spor neymiş? Odadan salona geçerken yoruluyorum” cevabını verdi.

Öte yandan Yıldız Tilbe etrafını saran hayranlarıyla da fotoğraf çektirdi. Bir gencin “Abla sevgili yapalım mı, yapmayalım mı?” sözleri üzerine “Yapın hayatım. Dürüst sevin sorun çıkmasın. Aldatmayın. Bir tane sevin. Bütün kadınlar bütün erkekler aynı. Bir kadın ne? Hepsi aynı. Bir erkek ne? Hepsi aynı” dedi.

Sonra soruyu soran gencin yakasına yapışıp “Sevgi kadar sizi mutlu eden, hayatta tutan hiçbir şey yok. Çok sev yakışır sana” tavsiyesinde bulundu.