Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, dün akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde etkileyici bir performans sergiledi.

Konserine klasik haline gelmiş ‘Delikanlım’ şarkısıyla çıkan Tilbe, ‘El Adamı’, ‘Ummadığım Anda’, ‘Kandıramazsın Beni’, ‘Çabuk Olalım Aşkım’ gibi en sevilen eserlerini seslendirerek seyircilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Performansı boyunca hem coşan hem de binlerce müzikseveri eğlendiren Yıldız, kendi klasiklerinin yanı sıra farklı şarkılar ve türkülerle de sahneyi salladı.

Tilbe’nin konserini izleyenler arasında Mehmet Erbil de yer aldı. Erbil, konser boyunca şarkıcıya eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Tilbe’nin sahne performansı sırasında peruğunu çıkartarak kısacık saçlarını göstermesi gecenin en dikkat çeken olayı oldu.