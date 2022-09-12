Yaz aylarında yoğun bir konser turnesine çıkan Yıldız Tilbe, geçtiğimiz akşam İstanbul Festival Park Kadıköy’de müzikseverlerle bir araya geldi. Şehir dışından da yoğun ilgiyle karşılanan Tilbe, sahnesine ‘Delikanlım’ şarkısıyla başladı.

Pembe renkli pullu bir kıyafet giymeyi tercih eden 56 yaşındaki ünlü şarkıcı, unutulmaz bir konsere imzasını attı. Bir ara sıkılıp şarkılarına ara veren Yıldız Tilbe, elbisesini keserek yırtmaç açtı. Sonrasında durmaksınız 2.5 saat şarkı söyleyen Tilbe, sevenlerine unutulmaz bir eğlence yaşattı.