Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ayaküstü gazetecilerle sohbet eden Tilbe, içinde makyaj malzemeleri olan torbasını göstererek “Konserim var, makyaj malzemesi aldım. Elimdeki pakete 7 bin TL ödedim” dedi. 56 yaşındaki sanatçı, mmuhabirlerin “Estetiğe bakış açınız nasıl?” sorusu üzerine, “Dişlerimi yaptıracağım. Botoksa ihtiyaç duymuyorum. İhtiyaç duyarsam her şey yaptırırım. Taş gibiyim, ihtiyacım yok. Vücudumdaki her yerim mükemmel” diyerek yanıt verdi.

Yıldız Tilbe, Hayatınızda biri var mı?” sorusuna ise “Bir sürü kişi var. Bir sürü sevdiklerim var. Kendimi, havayı ve suyu seviyorum. Kendimi yeni sevmeye başladım. İnşallah kendimi sevmem artarak devam eder” şeklinde cevap verdi.