Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Vasiyetini takipçileriyle paylaşan Tilbe, yayınladığı tweet’te “Allah hepinize sağlıklı uzun ömürler versin. Buradan size söyleyeyim vasiyet olarak avukatıma da bırakacağım. Öldüğüm zaman cenazeme 1 tane politikacı, siyasetçi istemiyorum, gelmesinler. Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın. Gitmezlerse ben kalkarım Allah’ın izniyle, belki birkaçını da götürürüm. Hiçbirini İstemiyorum” ifadelerine yer verdi.

Öldüğüm zaman Cenazeme 1 tane politikacı siyasetçi istemiyorum , Gelmesinler . Cenazeme gelirken demir para büyüklüğünde taşlar koyun cebinize, 1 politikacı gelirse taşlayın, gitmezlerse ben kalkarım Allahın izniyle, belki birkaçını da götürürüm, hiçbirini İstemiyorum — Yıldız Tilbe (@YildizzTilbee) February 17, 2023