Yıldız Tilbe Baştan Aşağı Kıpkırmızı Oldu

Herkesin severek dinlediği şarkıları, sesi ve şovuyla sevenlerine güzel bir gece yaşatan Yıldız Tilbe’nin elbisesi dikkat çekti.

“Güzele ne yakışmaz”

Uzun zamandır bir gazinoda sahneye çıkmamış olan Tilbe, mekana özel olarak hazırladığı şarkı listesiyle misafirlerini çok eğlendirdi. Hayranlarıyla birlikte “Vazgeçtim” ve “Delikanlım” şarkılarını söyleyen Yıldız Tilbe, sahnede kırmızı taşlı bir tulum giydi. Tilbe, hayranlarını, “Bu geceye sizin için özel hazırlandım. Baştan aşağıya kırmızı olmak istedim, çünkü kırmızı bana çok yakışıyor. Güzele ne yakışmaz” diyerek güldürdü.

Selfie rekoru

Sevilen şarkıcı Yıldız Tilbe’nin birçok hayranı sahnenin önüne gelerek selfie çektirmek istediler. Tilbe, hiçbir hayranını geri çevirmeyerek gecede selfie rekoruna imza attı. Romantik şarkılarıyla misafirlerini duygulandıran Tilbe, gecenin sonlarına doğru tempoyu Karadeniz şarkılarıyla artırarak geceyi coşkuyla bitirdi.