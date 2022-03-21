Geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisinde oynayan Berk Oktay ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Bu nedenle dizi çekimlerine bir süre ara verilip, yeni bölümü yetişmemişti. Berk Oktay karantinaya girerken Atv’nin Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolüne hayat veren nişanlısı Yıldız Çağrı Atiksoy’un test sonucunun negatif olduğu öğrenilmişti.

Ancak başarılı oyuncunun bu kez test sonucunun poizitif olduğu öğrenildi. 2020 yılının kasım ayında aynı anda hastalığı atlatan çift, böylece yine aynı kaderi yaşamış oldu.