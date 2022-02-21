Önceki akşam bir mekanda sahne alan Murat Dalkılıç’ı dinlemeye gelen oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, gazetecilerle konuşarak merak edilen düğün tarihleriyle ilgili açıklama yaptı.

Gazetecilerin, ”Evlilik teklifi nasıl geldi?” sorusuna Atiksoy, ”Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü” dediği sırada; Berk Oktay ise ”Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir” diyerek espri yaptı.

Yıldız Çağrı Atiksoy, ”Sevgililer günümüz de nişanımız da çok güzel geçti. Nişanımız aile arasında oldu. Pandemiden dolayı çok fazla kişi çağıramadık. ”ifadelerini kullanan Atiksoy düğün hazırlıklarının tam gaz devam ettiğini söyledi ve ekledi , ”Düğün tarihi belli değil ama eylül gibi düşünüyoruz. İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğünü ya İstanbul’da ya da Alaçatı’da yapmayı düşünüyoruz” diyerek Murat Dalkılıç’ı dinlemek için restorana geçtiler.