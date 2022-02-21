Eski eşi Merve Şarapçıoğlu’ndan Şubat 2021’de olaylı bir şekilde ayrılan Berk Oktay, oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkili geçtiğimiz haftalarda bu beraberliği evlilikle taçlandırma kararı aldı.

Evlilik hazırlığı yapmakta olan çift küçük bir mola verdi ve soluğu Murat Dalkılıç konserinde aldı. Nişanlı çift, konser öncesi sohbet sırasında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Atiksoy, evlilik adımlarıyla ilgili ”Sevgililer günümüz de nişanımız da çok güzel geçti. Nişanımız aile arasında oldu. Pandemiden dolayı çok fazla kişi çağıramadık” detaylarını verdi.

Basın mensuplarının ”Evlilik teklifi nasıl geldi?” sorusunu Yıldız Çağrı Atiksoy, ”Onu söylemem. O bize özel kalsın. Çok özel bir gündü” şeklinde cevapladı. Bunun üzerine Berk Oktay ”Nasıl sustum ama. Hanım ne diyorsa doğrudur. Doğru yolu bulmak gerekir” diyerek muhabirleri güldürdü.

DÜĞÜN NE ZAMAN?

Bir yandan düğün hazırlıklarını sürdüren oyuncu çift, ”Düğün tarihi belli değil ama eylül gibi düşünüyoruz. İkimizin de yoğun bir set dönemi var. Düğünü ya İstanbul’da ya da Alaçatı’da yapmayı düşünüyoruz” şeklinde yaptıkları açıklamanın ardından restorana geçip gecelerine devam ettiler.