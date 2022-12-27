Sanat ve cemiyet dünyasından birçok ismin buluştuğu “Tis’ the season Tis’ the ART” adlı sergi, sanatseverlerin ilgisine sunuldu.

‘Subway Jazz Station’, Red art İstanbul’un galerisinde müzikleriyle ziyaretçilere keyifli bir atmosfer sundu.

Serginin açılış kutlamasına eşlik eden ünlü isimler arasında; Ali Sunal ve Nazlı Sunal, Nilperi Şahinkaya ve Emre Yusufi, İbrahim Selim, Hande Uğur, Didem Yağcı, Cihan Ünalan, Gizem Girgin, Hamid Tolouei Fard, Sebla Devidas, Beni Devidas, Tolga Acarlı, Ahu Acarlı, Gülfam Aydın gibi isimler vardı.

Red art İstanbul, 24 Aralık 2022 – 7 Ocak 2023 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Berk Arıkan, Cankat Kalyoncu, Cihan Ünalan, Çağatay Odabaş, Didem Yağcı, Eda Baysal, Ekin Anıl, Emel Ilgaz, Emre Yusufi, Ezo Sunal, Hamid Tolouei Fard, Hande Uğur, İlkem Güneri, Nesren Jake, P.J., Serdar Akkılıç, Tarkan Güveli, Taylan Türkmen, Uğur Orkide’nin eserleri, “Tis’ the season Tis’ the ART” sergisinde sanatseverlerle bulaşacak.

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